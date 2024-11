Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Böblingen: 18-Jähriger nach tätlichem Angriff auf seine Mutter in Untersuchungshaft

Ludwigsburg (ots)

Weil er seine Mutter mit einer Stichwaffe schwer verletzt haben soll, befindet sich ein 18-Jähriger seit letztem Freitag (08.11.2024) in Untersuchungshaft. Mutmaßlich in einem psychischen Ausnahmezustand griff der Tatverdächtige einen Tag zuvor (Donnerstag, 07.11.2024) seine 39-jährige Mutter in der gemeinsamen Wohnung in Böblingen an. Dabei soll er zunächst mit einer Luftdruckpistole auf sein Opfer geschossen und der Frau schließlich mit einer Stichwaffe mehrere Verletzungen am Oberkörper beigebracht haben. Als der 43-jährige Vater des Tatverdächtigen auf die Situation aufmerksam wurde und seiner Frau zu Hilfe eilte, flüchtete der 18-Jährige aus dem Haus. Die 39-Jährige wurde aufgrund ihrer Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der flüchtige Tatverdächtige konnte im Rahmen der polizeilichen Fahndung in der Nähe des Tatorts angetroffen und festgenommen werden. Da er sich vor der Festnahme selbst Stichverletzungen mit einem Messer beigebracht hatte, musste er zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurde der junge Mann mit amerikanischer Staatsangehörigkeit am Freitag (08.11.2024) einem Haftrichter beim Amtsgericht Böblingen vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen versuchten Totschlags, setzte ihn in Vollzug und wies den Tatverdächtigen in ein Justizvollzugskrankenhaus ein. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg dauern an.

