Feuerwehr Langenfeld

FW-Langenfeld: CO Vergiftung nach Bauarbeiten

Langenfeld (ots)

Die Feuerwehr Langenfeld wurde am Mittag des 21. Oktober 2024 auf die Seidenweberstraße alarmiert. Dort war es während Bauarbeiten in einem Keller zu einem Unfall gekommen bei dem sich ein Handwerker schwer verletzte. Aufgrund eines technischen Defektes an einer elektrischen Fräsmaschine wechselt die Beschäftigten das Arbeitsgerät. Ein Benzin getriebener Trennschleifer wurde eingesetzt. Während der Arbeiten sammelte sich in dem Untergeschoss, aufgrund des Verbrennungsprozesses im Motor, Kohlenmonoxid (CO) in nicht geringer Menge in den Kellerräumen des Mehrfamilienhauses. Die beiden Mitarbeiter bemerkten, dass Ihnen schwindlig wurde. Einer der Arbeiter musste sich sogar mehrfach übergeben. Daraufhin wurde die Feuerwehr alarmiert. Die eintreffenden Kräfte konnten eine deutlich erhöhte Kohlenmonoxidkonzentration mit ihren Messgeräten ermitteln. Die Kellerräume wurden mit raumluftunabhängigen Atemschutzgeräte begangen und im Verlauf wurde der Keller mit einem Überdrucklüfter belüftet bis die Atmosphäre nicht mehr toxisch war. Nach fast dreieinhalb Stunden konnte der Einsatz für beendet erklärt werden und die sechs Einsatzfahrzeuge durften wieder einrücken. Der verletzte Bauarbeiter wurde durch den Rettungsdienst behandelt und dann in eine nahe gelegene Spezialklinik transportiert.

Original-Content von: Feuerwehr Langenfeld, übermittelt durch news aktuell