FW-Langenfeld: Neue Dienstkleidung für die Feuerwehr

Langenfeld (ots) - Die Feuerwehr Langenfeld wurde am morgen des 03.10.2024 um 10:53 Uhr auf die BAB 3 in Fahrtrichtung Oberhausen alarmiert. Dort war es im Bereich der Baustelle zu einem Alleinunfall gekommen. Aus bisher ungeklärter Ursache kollidierte ein PKW mit der Betonleitplanke und geriet daraufhin in Brand. Die 26-jährige Insassin konnte sich eigenständig und verletzt aus dem Unfallwagen befreien. Sie wurde bis ...

