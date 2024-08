BPOLI-OG: Urkundenfälschung in Kehl

Kehl (ots) - Die Beamten der Bundespolizei haben gestern Morgen im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen einen 28-jährigen in Kehl festgenommen. Der algerische Staatsangehörige war zuvor mit einem grenzüberschreitenden Nahverkehrszug von Frankreich nach Deutschland eingereist und wurde am Bahnhof in Kehl polizeilich kontrolliert. Gegen ihn bestand ein Haftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung. Er konnte die fällige Geldstrafe nicht ...

