Feuerwehr Langenfeld

FW-Langenfeld: Anbauteil in Vollbrand

Langenfeld (ots)

Die Feuerwehr Langenfeld wurde am 15.10.2024 um 9:17 Uhr zu einem Brandereignis alarmiert. Laut Anrufer würde ein Anbauteil eines Radladers in einer Werkstatt eines Recyclingbetriebes brennen. Sofort wurden Fahrzeuge an die Einsatzstelle entsandt. Die eintreffenden Kräfte erblickten in der benannten Werkstatt eine Anbau-Kehrmaschine in Vollbrand. Umgehend wurde einen Löschangriff gestartet. Der vorgehende Trupp bekämpfte das Feuer mit einem Strahlrohr, wodurch das eigentliche Brandereignis schnell durch die Feuerwehrkräfte niedergeschlagen werden konnte. Ein weiterer Trupp unterstützte die vorgehende Mannschaft mit einem weiteren Rohr. Da der Werkstattbereich stark mit Flammen beaufschlagt wurde, war nicht auszuschließen das die in der Werkstatt gelagerten Druckgasflaschen ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen wurden. Die zwei Trupps kühlten die Gasflaschen aus der Deckung heraus, um bei einem möglichen Druckbehälter Zerknall geschütz zu sein. Die permanente Kühlung der Flaschen verhinderte ein solches Bersten. Im Anschluss wurden die Druckbehälter durch die Feuerwehr geborgen und in einem sicheren Bereich auf dem Firmengelände in einer mit Wasser gefüllten Mulde weiter gekühlt.

Um 10:47 Uhr konnte der Einsatz für die Langenfelder Wehr für beendet erklärt werden. Insgesamt waren 10 Fahrzeuge im Einsatz.

