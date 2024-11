Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: 28-Jähriger nach Angriff auf Busfahrer vorläufig festgenommen

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag (12.11.2024) gegen 09:20 Uhr kam es in der Bahnhofstraße am Busbahnhof in Leonberg zu einem Angriff auf einen 41-jährigen Busfahrer. Ein 28-jähriger Fahrgast wollte zunächst in den Linienbus in Richtung Mönsheim einsteigen. Dies wurde ihm durch den Busfahrer verwehrt, da der Fahrgast Essen und Trinken in den Händen hielt. Hieraus entwickelte sich ein Streitgespräch zwischen den beiden Männern. Nachdem der 28-Jährige kurze Zeit den Linienbus verlassen hatte, stieg er erneut ein und schlug unvermittelt dem 41-Jährigen mit der Faust in Gesicht und beleidigte diesen. Der 41-Jährige musste nach dem Angriff durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Nach dem Vorfall flüchtete der 28-jährige Täter zu Fuß. Alarmierte Polizeibeamte des Polizeireviers Leonberg konnten ihn im Rahmen der Fahndung im Bereich der Rutesheimer Straße antreffen und vorläufig festnehmen. Er wurde zum Polizeirevier Leonberg gebracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 28-Jährige auf freien Fuß gesetzt.

