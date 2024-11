Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gerlingen: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht in Gerlingen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag (12.11.2024) zwischen 10:30 Uhr und 12:00 Uhr wurde ein am Fahrbahnrand in der Lindenstraße in Gerlingen geparkter Audi A3 im Bereich des vorderen, linken Kotflügels beschädigt. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker stieß aus noch unbekannter Ursache gegen den Audi und machte sich anschließend, ohne sich um den Unfall zu kümmern, davon. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 3.000 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07156 4352-0 oder per E-Mail: ditzingen.prev@polizei.bwl.de beim Polizeirevier Ditzingen zu melden.

