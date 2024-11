Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Zigarettenautomat aufgebrochen

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht zum Sonntag (10.11.12024) brachen noch unbekannte Täter in der Lise-Meitner-Straße in Kornwestheim einen Zigarettenautomaten auf. Aus dem Inneren des Automaten stahlen die Täter Zigaretten und Bargeld entwendet. Zum Wert des Diebesgutes sowie zur Sachschadenshöhe an dem Automaten können zurzeit noch keine Angaben gemacht werden. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter 07154 1313-0 oder per E-Mail an kornwestheim.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Kornwestheim in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell