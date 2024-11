Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Magstadt: 39 Jahre alte Tatverdächtige nach Attacke auf Jugendliche in Untersuchungshaft

Ludwigsburg (ots)

Eine 39 Jahre alte Frau, die am 21. Oktober 2024 auf einem Spielplatz in der Maichinger Straße in Magstadt Jugendliche attackiert haben soll, befindet sich seit Mittwoch, 7. November 2024 in Untersuchungshaft.

Die Frau soll am Tattag gegen 13.30 Uhr auf dem Spielplatz auf eine Gruppe Jugendlicher getroffen sein und dann ein 16-, zwei 14- und ein 13-jähriges Mädchen verletzt haben. Einer der beiden 14 Jahre alten Jugendlichen habe die Tatverdächtige eine Schnittverletzung mit einem Messer zugefügt.

Die Erkenntnisse aus den weiteren Ermittlungen zu der Tat, die zunächst als Körperverletzung und gefährliche Körperverletzung eingestuft wurde, begründen mittlerweile den Verdacht des versuchten Totschlags durch das Beibringen der Verletzung mit einem Messer. In der Folge übernahm die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg die Ermittlungen und die Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragte beim Amtsgericht Stuttgart einen Haftbefehl gegen die Tatverdächtige. Die 39-jährige Frau wurde am 7. November festgenommen und einem Haftrichter vorgeführt, der den erlassenen Haftbefehl in Vollzug setzte und die syrische Tatverdächtige in eine Justizvollzugsanstalt einwies.

In der ersten Pressemitteilung vom 22.10.2024 (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/5892535) wurde berichtet, dass sich auch die 14-jährige Tochter der Tatverdächtigen zur Tatzeit auf dem Spielplatz aufgehalten habe. Gemäß den derzeitigen polizeilichen Erkenntnissen war dies jedoch nicht der Fall.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell