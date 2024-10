Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Diebstahl einer Geldbörse in Lamstedt - Zeugenaufruf

Cuxhaven (ots)

Lamstedt. Am gestrigen Dienstag (22.10.2024) wurde einer 70-jähriger Lamstedterin ihre Geldbörse von einer männlichen Person auf dem Parkplatz vor dem Aldi/Edeka in der Straße Am Galgenberg in Lamstedt entwendet.

Die Frau war gegen 13:20 Uhr dabei in der Nähe des Einkaufswagenunterstandes ihre Einkäufe in einen schwarzen VW Golf zu packen, als Sie von einem bislang unbekannten Mann angesprochen wurde. Dieser fragte nach einer Apotheke.

Nachdem der Mann weg war, bemerkte die Frau, dass ihre Geldbörse entwendet wurde. Der Mann soll noch weitere Personen auf dem Parkplatz angesprochen und sich anschließend mit einem dunklem Auto entfernt haben. Er wurde als ca 165cm groß, schlank und mit einer dunklen Jacke bekleidet beschrieben

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Hemmoor (Telefon 04771 6070) zu melden.

