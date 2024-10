POL-CUX: Verkehrsunfallflucht auf dem Edeka-Parkplatz in Altenwalde - Zeugen gesucht (Lichtbild in der Anlage)

Cuxhaven (ots) - Neuenkirchen. Am heutigen Dienstagnachmittag (22.10.2024) kam es gegen 15:30 Uhr zu einem kleineren Brand im Bereich des Dachs der Grundschule in Neuenkirchen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen führte ein 55-jähriger Mitarbeiter einer Dachdeckerfirma kleinere Reparaturarbeiten am Dach durch. ...

