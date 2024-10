POL-CUX: Kleinerer Brand nach Dacharbeiten an der Grundschule in Neuenkirchen - eine Person nach eigenen Löschversuchen leicht verletzt.

Cuxhaven (ots) - Beverstedt-Lunestedt. In der Nacht zu Sonntag (20.10.2024) entwendeten bislang unbekannte Täter ein dreirädriges Rollermobil der Marke Piaggio Ape in rot aus der Heerstedter Straße in Lunestedt. Das Fahrzeug war hierbei in einer Parkbucht am Straßenrand geparkt. Auf dem Sondermobil war ein großflächiges Werbeplakat einer örtlichen Sanitärfirma ...

