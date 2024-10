Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Diebstahl eines dreirädrigen Rollermobils Piaggio in Lunestedt - Zeugenaufruf

Cuxhaven (ots)

Beverstedt-Lunestedt. In der Nacht zu Sonntag (20.10.2024) entwendeten bislang unbekannte Täter ein dreirädriges Rollermobil der Marke Piaggio Ape in rot aus der Heerstedter Straße in Lunestedt. Das Fahrzeug war hierbei in einer Parkbucht am Straßenrand geparkt.

Auf dem Sondermobil war ein großflächiges Werbeplakat einer örtlichen Sanitärfirma mit der Aufschrift "Wärmepumpe" angebracht. Zeugen, die Hinweise zum Verbleib des Fahrzeugs oder zu den bislang unbekannten Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Schiffdorf (04706 9480) zu melden.

