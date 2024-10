Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfallflucht durch landwirtschaftliches Fahrzeug in Geestenseht

Cuxhaven (ots)

Schiffdorf-Geestenseht. Am gestrigen Sonntag (20.10.2024) kam es gegen 17:45 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Löhstraße in Geestenseht.

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer eines landwirtschaftlichen Fahrzeugs, vermutlich mit angehängter Walze, versuchte mit seinem Fahrzeug die Löhstraße zu befahren. Aufgrund der schmalen Straßenverhältnisse und den geparkten PKW konnte das Fahrzeug die Straße nicht passieren und wich über angrenzendes Feld aus.

Hierbei wurde ein abgestellter Fiat Punto touchiert und nicht unerheblich beschädigt. Der bislang unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich danach unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Schiffdorf (Telefon 04706 9480) zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell