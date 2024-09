Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Fußballbegegnung Fortuna Düsseldorf gegen den 1. FC Köln - Bundespolizei im Einsatz

Düsseldorf, Köln (ots)

Zum Meisterschaftsspiel der 2. Bundesliga Fortuna Düsseldorf gegen 1. FC Köln am Samstagmittag (21. September), um 13.00 Uhr überwacht die Bundespolizei verstärkt die An- und Abreisephase über den Bahnverkehr.

Zur Spielbegegnung werden rund 54.000 Zuschauer erwartet. Davon reisen voraussichtlich 5000 Heimfans und 4000 Gastfans mit den öffentlichen Verkehrsmitteln über den Düsseldorfer Hauptbahnhof zur Merkur-Spiel-Arena an. Es wird mit einem großen Reiseaufkommen gerechnet, so dass die Bundespolizei die Bahnhöfe, Haltepunkte und Züge gefahrenabwehrend überwacht.

Die An- und Abreisephase der Gästefans erfolgt über den S-Bahn Haltepunkt Düsseldorf Flughafen Fernbahnhof. In Köln werden zwei Entlastungszüge auf Gleis 1 eingesetzt. Die Bereitstellung des ersten Entlastungszuges erfolgt um 9.36 Uhr. Die Abfahrt ist um 9.54 Uhr. Der zweite Zug wird um 10.07 Uhr bereitgestellt und fährt um 10.21 Uhr ab. Vom Haltepunkt in Düsseldorf werden Shuttlebusse bis zum Stadion pendeln. Zur Abreise der Gastfans stehen ebenfalls zwei Entlastungszüge von Gleis 6 am Haltepunkt Düsseldorf Flughafen Fernbahnhof zur Verfügung. Die Bereitstellung des ersten Entlastungszuges ist um 15.50 Uhr und die Abfahrt um 15.53 Uhr. Der zweite Entlaster steht ab 16.31 Uhr bereit und wird den Haltepunkt um 16.37 Uhr Richtung Köln verlassen.

Am Einsatztag wird ein mobiles Pressesprecherteam der Bundespolizei ab 8 Uhr unter 0173/56 78 643 als Ansprechpartner zur Verfügung stehen. Ferner erhalten Sie Informationen über unseren Twitter Kanal @bpol_nrw.

