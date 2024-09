BPOL NRW: Bundespolizei und Feuerwehr retten Mäusebussard "Herni"

Dortmund (ots) - Am Donnerstagabend (19. September) soll ein Mann sich in einem Regionalexpress entkleidet und dann Handlungen an sich selbst vorgenommen haben. Im Dortmunder Hauptbahnhof stellten Bundespolizisten diesen. Gegen 18:20 Uhr informierte ein Bahnmitarbeiter die Bundespolizei über die exhibitionistischen Handlungen eines Mannes im RE1 (Bochum - Dortmund). ...

