BPOL NRW: Öffentlichkeitsfahndung: Unbekannte attackieren 28-Jährigen mit Schlägen und Tritten

Mit Bildern aus Überwachungskameras fahndet die Bundespolizei nach zwei Tatverdächtigen, welche am 13. April 2024 im Essener Hauptbahnhof gemeinschaftlich einen Reisenden mit den Fäusten schlugen und traten.

Am frühen Morgen befand sich ein 28-Jähriger allein am Bahnsteig zu den Gleisen 1/2, als die zwei Unbekannten unvermittelt auf ihn zukamen. Zunächst entwickelte sich eine verbale Auseinandersetzung, dann jedoch schlugen die jungen Männer den gambischen Staatsangehörigen zunächst mit der flachen Hand und später mit den Fäusten. Des Weiteren traten sie dem Bremer in den Bauchbereich. Beim Erblicken eines sich nähernden Reisenden flüchteten die Verdächtigen in Richtung Osttunnel.

Mit Beschluss ordnete jetzt das Amtsgericht Essen die Öffentlichkeitsfahndung mit Lichtbildern der bisher unbekannten Tatverdächtigen an.

Die Bundespolizei bittet um Mithilfe der Bevölkerung. Zum Tatzeitpunkt trug einer der jungen Männer schwarze Turnschuhe, eine dunkelblaue Hose und eine schwarze Jacke. Der andere Mann war mit einem blauen Poloshirt, welches eine weiße Applikation auf dem rechten Arm aufweist, und einer blauen Jeanshose bekleidet. Zudem trug er weiße Sportschuhe mit dunklen Applikationen.

Die Tat ereignete sich am 13. April 2024, gegen 4:50 Uhr auf dem Bahnsteig 1/2 des Essener Hauptbahnhofs. Wer kennt die Personen auf den Lichtbildern? Wer kann Hinweise zum Aufenthaltsort der Tatverdächtigen geben?

Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Dortmund unter der kostenfreien Servicenummer 0800/ 6 888 000 oder an jeder anderen Polizeidienststelle entgegen.

Die Bilder können unter dem folgenden Link abgerufen werden: >https://www.bundespolizei.de/Web/DE/04Aktuelles/04Fahndungen/2024/oefa-62-2024.html<

