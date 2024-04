Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Vorfahrtsunfall ohne Verletzte

Weimar (ots)

Am späten Montagnachmittag befuhr ein 86jähriger Toyota-Fahrer die Damaschkestraße in Fahrtrichtung Erfurter Straße um nach links auf diese abzubiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt einer 56jährigen VW-Fahrerin, die zu diesem Zeitpunkt die Erfurter Straße stadtauswärts befuhr. Verletzt wurde niemand. An beiden Fahrzeugen entstand unfallbedingter Sachschaden, sie blieben fahrbereit.

