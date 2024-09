Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Glied im Zug entblößt - Bundespolizei stellt 27-Jährigen

Dortmund (ots)

Am Donnerstagabend (19. September) soll ein Mann sich in einem Regionalexpress entkleidet und dann Handlungen an sich selbst vorgenommen haben. Im Dortmunder Hauptbahnhof stellten Bundespolizisten diesen.

Gegen 18:20 Uhr informierte ein Bahnmitarbeiter die Bundespolizei über die exhibitionistischen Handlungen eines Mannes im RE1 (Bochum - Dortmund). Die Einsatzkräfte begaben sich unverzüglich zum Bahnsteig, wo der Regionalexpress einfuhr. In diesem stellten sie den 27-Jährigen und überprüften diesen. Der Zugbegleiter sowie zwei Mitreisende fühlten sich durch seine Handlung gestört. Die 34-Jährige gab an, dass der Mann neben ihr sein Glied entblößt und dann begonnen habe zu Masturbieren. Gegenüber dem georgischen Staatsbürger saß zu diesem Zeitpunkt eine 59-Jährige.

Die Polizisten brachten den Mann in die Wachräume zur Feststellung seiner Identität. Zudem erhoben sie, nach Rücksprache mit einer Bereitschaftsstaatsanwältin des Amtsgerichts Dortmund, eine Sicherheitsleistung in Höhe von 300,- Euro von dem Wohnungslosen. Diese wurde zur Sicherung des Strafverfahrens angeordnet. Die Uniformierten erteilten dem Mann einen Platzverweis für den Dortmunder Hauptbahnhof.

Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen exhibitionistischer Handlungen und Erregung öffentlichen Ärgernisses ein.

