POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Unbekannte brechen in Wohnwagen ein (31.07./01.08.2024)

Spaichingen (ots) - Im Zeitraum zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmittag ist ein unbekannter Täter in einen Betrieb in der Max-Planck-Straße eingebrochen. Der Unbekannte gelangte gewaltsam in die Innenräume des Busbetriebs, entwendete dort jedoch nach derzeitigem Kenntnisstand nichts. Durch den Einbruch verursachte er jedoch einen Schaden an Türen und ...

mehr