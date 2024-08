Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen, Lkr. Tuttlingen) Einbruch in Busbetrieb (31.07./01.08.2024)

Spaichingen (ots)

Im Zeitraum zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmittag ist ein unbekannter Täter in einen Betrieb in der Max-Planck-Straße eingebrochen. Der Unbekannte gelangte gewaltsam in die Innenräume des Busbetriebs, entwendete dort jedoch nach derzeitigem Kenntnisstand nichts. Durch den Einbruch verursachte er jedoch einen Schaden an Türen und Fenstern in Höhe von rund 5.000 Euro.

Zeugen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges im Bereich der Max-Planck-Straße -und insbesondere des dortigen Busbetriebs - festgestellt haben, oder sonst Hinweise auf die Identität des Einbrechers geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07424 9318-0, beim Polizeirevier Spaichingen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell