Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Polizeiberichte für die Bereiche Geestland und Schiffdorf

Cuxhaven (ots)

Schiffdorf - OT Wehdel - Autofahrer übersieht Zug an unbeschranktem Bahnübergang

Am Samstagnachmittag befuhr ein 85-jähriger Autofahrer aus der Gemeinde Schiffdorf, den unbeschrankten Bahnübergang in der Wehdeler Feldmark. Aufgrund bestehenden Nebels, übersah er den anfahrenden, personenbefördernden Zug. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Zug und dem Auto. Wie durch ein Wunder blieben der 85 Jährige und seine 79-jährige Beifahrerin unverletzt. An dem VW Touran entstand Totalschaden. Auch an dem Zug entstand ein erheblicher Sachschaden, dieser konnte seine Fahrt ebenfalls nicht fortsetzen. Die Fahrgäste des Zuges wurden mithilfe der Feuerwehr aus dem Zug evakuiert und mittels Taxen zum nächsten Bahnhof verbracht. Die entstandene Schadenshöhe ist bisher nicht bekannt.

Geestland - OT Holßel - Urkundenfälschung/ Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Samstag gegen 13.00 Uhr kontrollierten Beamte der Polizei Geestland einen Pkw in der in der Ortschaft Holßel. Der Fahrer händigte dabei seinen Führerschein aus, welcher nach kurzer Überprüfung als Fälschung erkannt wurde. Den Fahrer erwarten nun Strafverfahren wegen Urkundenfälschung und Fahren ohne Fahrerlaubnis, der gefälschte Führerschein wurde sichergestellt.

Bremerhaven - Unfall mit glimpflichem Ausgang auf der A27

Am Samstag kam es gegen 14.00 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der A 27 in Richtung Cuxhaven. Ein Motorradfahrer wollte an der Anschlussstelle Bremerhaven-Süd von der Autobahn abfahren, in der Kurve verlor er auf nasser Fahrbahn die Kontrolle und rutschte ins Sichtdreieck. Der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt. Als Ursache nimmt die Polizei nicht angepasste Geschwindigkeit im Zusammenhang mit nicht ausreichender Profiltiefe an. Den Fahrer erwartet ein Bußgeld.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell