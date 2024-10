Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Zwei versuchte Einbrüche in Wohnhäuser in Cuxhaven-Groden - Tatverdächtiger gestellt

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Am gestrigen Freitag (18.10.2024) kam es in Cuxhaven-Groden zu zwei versuchten Einbrüchen in Wohnhäuser. Gegen 10:30 Uhr versuchte eine bis dahin unbekannte Person in ein Wohnhaus im Kastanienweg einzubrechen, wurde hierbei jedoch gestört und flüchtete zunächst unerkannt.

Gegen 16:20 Uhr kam es dann erneut zu einem versuchten Einbruch an einem Wohnhaus in direkter Nachbarschaft in der Papenstraße. Auch hier flüchtete er direkt vom Tatort. Der 43-jährige Mann konnte im Nahbereich aber gestellt und vorläufig festgenommen werden.

Da keine Haftgründe gegen den Mann vorlagen musste er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen werden. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

