POL-CUX: Falschfahrer auf der BAB27 an der Anschlussstelle Debstedt

Cuxhaven (ots) - Wurster Nordseeküste/Spieka-Neufeld. Am gestrigen Donnerstag (17.10.2024) kam es gegen 18:00 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Straße Zum Kutterhafen in Spieka-Neufeld. Nach bisherigem Ermittlungsstand war ein 38-jähriger Nordenhamer in einer Gruppe aus ingesamt vier Motorradfahrern in ...

