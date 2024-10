Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Einbruch in Bäckerei in Nordholz - Unbekannte Täter werden bei der Tatbegehung gestört - Zeugenaufruf

Cuxhaven (ots)

Wurster Nordseeküste/Nordholz. Am gestrigen Mittwoch (16.10.2024) kam es gegen 21:00 Uhr zu einem Einbruch in eine Bäckerei-Filiale an der Bundesstraße in Nordholz. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich durch eine Notausgangstür Zutritt zum Gebäude und durchsuchten mehrere Räumlichkeiten nach geeignetem Diebesgut. Vermutlich wurde der Täter oder die Täterin von einer Mitarbeiterin gestört und entkam im Anschluss unerkannt.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Bäckerei bemerkt haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Cuxhaven (Telefon 04721 5730) zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell