Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Geschäft für Tierbedarf

Jülich (ots)

Zwischen Dienstagabend (10.09.2024) und Mittwochmorgen (11.09.2024) brachen bislang unbekannte Täter in ein Geschäft für Tierbedarf in der Römerstraße in Jülich ein. Die Polizei sucht Zeugen.

Zwischen 19:45 Uhr am Dienstag und 06:40 Uhr am Mittwoch verschafften sich die Täter Zugang zu dem Geschäft in Jülich. Der Umfang des Diebesguts stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Die Kriminalpolizei war vor Ort und sicherte Spuren.

Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02421 949-6425 an die Leitstelle zu wenden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell