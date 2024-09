Polizei Düren

POL-DN: Lkw-Brand in Düren vereitelt - Polizei sucht Zeugen

Düren (ots)

Am Mittwochabend (11.09.2024) wurden Einsatzkräfte der Polizei wegen eines Feuers unter einem Lkw in die Scharnhorststraße in Düren gerufen. Ein Zeuge gab an, während eines Spaziergangs um 21:45 Uhr, das Feuer unterhalb des Lkws bemerkt zu haben. Um den Brand zu löschen, sprach der Zeuge eine weitere Person an. Er bat um eine Schaufel und entfernte mit dieser den brennenden Gegenstand. Durch sein schnelles Eingreifen gelang es ihm, das brennende Objekt zu beseitigen, bevor ein Schaden entstand. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die in dem genannten Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter der 02421 949-6425 bei der Leitstelle der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell