POL-DN: 17-Jähriger flüchtet auf Kleinkraftrad vor der Polizei

Düren (ots)

Gestern (10.09.2024) versuchte ein junger Mann aus Langerwehe, sich einer Verkehrskontrolle zu entziehen, indem er mit seinem Kleinkraftkrad vor der Polizei flüchtete. Im Rahmen der Fahndung wurde er gestellt.

Gegen 14:50 Uhr fiel Beamten der Polizei Düren auf der Valencienner Straße ein Kleinkraftrad auf, das keinen verkehrstauglichen Eindruck machte. Man entschloss sich, das Fahrzeug zu kontrollieren. Bei Erblicken der Beamten beschleunigte der Fahrer. Zum Teil über den Fahrradschutzstreifen und über Gehwege flüchtete er in Richtung Schillingstraße über die Valencienner Straße und bog schließlich auf die Schillingstraße ab. Sowohl Blaulicht und Martinshorn als auch die mündliche Aufforderung der Beamten zum Anhalten ignorierte der junge Mann. Er erreichte Geschwindigkeiten von bis zu 80 km/h. An einer Verkehrsinsel auf der Dampfmühlenstraße konnte ein Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Fahrzeug nur durch die rechtzeitige Reaktion des Entgegenkommenden verhindert werden. Schließlich verlor man den Sichtkontakt im Bereich der Straße Im Lintes. Trotz des hochgeklappten Kennzeichens hatten die Beamten dieses ablesen können.

Im Rahmen der Fahndung traf die Polizei den 17-jährigen Fahrer des Kleinkraftrads an der Halteranschrift in Langwerwehe an. Er verfügt lediglich über eine Prüfungsbescheinigung zum "begleiteten Fahren ab 17 Jahren" und ist aufgrund der gefahrenen Höchstgeschwindigkeiten, die möglicherweise durch technische Veränderungen am Fahrzeug ermöglicht wurden, nicht im Besitz einer ausreichenden Fahrerlaubnis. Zudem verlief ein Drogenvortest positiv auf Amphetamine, was eine Blutprobe nach sich zog. Das Kraftkrad wurde sichergestellt, das Führen von fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeugen wurde dem 17-Jährigen untersagt.

