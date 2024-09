POL-DN: Vier Leichtverletzte bei Verkehrsunfall

Jülich (ots) - In der Nacht zum Dienstag (10.09.2024) ereignete sich auf der Prämienstraße im Jülicher Ortsteil Merzenhausen ein Verkehrsunfall, bei dem ein 55-Jähriger aus Linnich leicht verletzt wurde. Gegen 01:00 Uhr befuhr der Linnicher mit seinem Pkw die Prämienstraße und geriet aus bisher unbekannten Gründen nach links in den Gegenverkehr. Hier stieß er mit einem am Fahrbahnrand geparkten Pkw zusammen, ...

