Polizei Düren

POL-DN: Busunfall: Sechs verletzte Kinder

Hürtgenwald (ots)

Auf der Brandenberger Straße kam es am Mittwoch (09.09.2024) zu einem Verkehrsunfall bei dem sechs Kinder verletzt wurden.

Eine 32-Jährige aus Hürtgenwald befuhr gegen 14:50 Uhr die Nideggener Straße in Fahrtrichtung Kleinhau, eine 74-Jährige aus Düren befand sich als Beifahrerin ebenfalls mit im Fahrzeug. Von der Nideggener Straße bog die 32-Jährige nach links auf die Brandenberger Straße ab. Da im Verlauf der Brandenberger Straße mehrere Personen die Fahrbahn queren wollten, hielt die 32-Jährige mit ihrem Pkw am rechten Fahrbahnrand an. Zur selben Zeit befuhr ein Bus die Brandenberger Straße in dieselbe Richtung. Die 63-Jährige Busfahrerin ging davon aus, dass der Pkw der 32-Jährigen am rechten Fahrbahnrand stehen bleiben würde und fuhr an dem Auto der Frau aus Hürtgenwald vorbei. Während des Vorbeifahrens fuhr die 32-Jährige plötzlich an, ohne auf den rückwärtigen Verkehr zu achten. Um eine Kollision mit dem Pkw zu verhindern, führte die 63-Jährige mit ihrem Bus eine Vollbremsung durch.

Hierbei wurden sechs Kinder und Jugendliche im Alter von sechszehn bis zehn Jahren, alle aus Hürtgenwald, leicht verletzt. Eine medizinische Versorgung vor Ort war nicht notwendig.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell