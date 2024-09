Polizei Düren

POL-DN: Rücksichtsloser Autofahrer von Zivilstreife gestoppt

Düren (ots)

Durch besonders rücksichtsloses Verhalten im Straßenverkehr fiel am Mittwoch (11.09.2024) ein 21-jähriger Pkw-Fahrer auf. Die Polizei konnte ihn stoppen und stellte fest, dass er Drogen konsumiert hatte.

Gegen 11:45 Uhr fiel einer zivilen Streifenwagenbesatzung der Polizei an einem Fußgängerüberweg auf der Kölnstraße ein VW Golf auf, der in Richtung Schützenstraße fuhr. Obwohl sich Fußgänger an dem Überweg aufhielten, beschleunigte der Pkw stark und blendete mit Lichthupe auf. Dann bog er an der Schützenstraße nach rechts ab, ohne die Fußgänger passieren zu lassen. An einer Querungshilfe am Parkhaus in der Schützenstraße hupte der Fahrer des Pkw die Fußgänger an, augenscheinlich um sie vom Überqueren der Fahrbahn abzuhalten. Auf dem Weg zum Kaiserplatz bog der Fahrer mehrfach ab und wechselte die Fahrspuren; immer ohne zu blinken. Während der gesamten Fahrt folgte das zivile Fahrzeug dem Golf.

Hinzugerufene uniformierte Kräfte hielten den Wagen schließlich an der Schenkelstraße an. Ein Drogenvortest bei dem 21-jährigen Fahrer, der in Düren wohnhaft ist, verlief positiv, sodass eine Blutprobe entnommen wurde.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell