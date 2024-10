Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfall mit fünf Leichtverletzten auf der BAB27

Cuxhaven (ots)

Bremerhaven/BAB27. Am gestrigen Dienstag (15.10.2024) kam es gegen 11:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der BAB27 an der Anschlussstelle Bremerhaven-Überseehäfen in Fahrtrichtung Walsrode.

Ein 66-jähriger Bremerhavener wechselte mit seinem PKW Dacia beim Auffahren auf die BAB vom Beschleunigungstreifen direkt auf den Überholfahrstreifen und führte dort aus bislang unbekannten Gründen eine Vollbremsung durch.

Ein dahinterfahrender 49-jähriger Mann aus Nordenham konnte mit seinem PKW Peugeot nicht mehr rechtzeitig bremsen, sodass es zu einem Zusammenstoß kam. Durch den Aufprall wurden die drei Insassen des Dacias sowie die beiden Insassen des Peugeots leicht verletzt und für weitere Untersuchungen in umliegende Krankenhäuser gerbracht.

Zur Unfallaufnahme wurde die Fahrbahn in Richtung Walsrode kurzzeitig voll gesperrt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 7000,00 Euro.

