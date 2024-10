Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfall zwischen Traktor und PKW auf der Landesstraße 119 zwischen Neuenwalde und Fickmühlen - drei Personen leicht verletzt, darunter 8-jähriges Kind (Lichtbild in der Anlage)

Cuxhaven (ots)

Geestland. Am heutigen Montag kam es gegen 11:30 Uhr auf der Landesstraße 119 im Bereich Flögeln Stüh.

Der Fahrzeugführer eines Traktors wollte aus Flögeln kommend die L119 überqueren, übersah dabei aber einen von rechts kommenden PKW. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge.

Durch den Unfall wurde der PKW in den Seitenraum geschleudert. Die drei Insassen, darunter ein 8-jähriges Kind, erlitten trotz der massiven Beschädigungen am PKW glücklicherweise nur leichte Verletzungen. Alle wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.

An den Fahrzeugen entstanden hohe Sachschäden. Der PKW erlitt Totalschaden und musste abgeschleppt werden.

