POL-CUX: Alkoholisiert, mit entwendetem PKW und ohne Fahrerlaubnis beinahe einen Unfall auf der BAB27 verursacht

Cuxhaven (ots) - Loxstedt. Am Montagmorgen kam es kurz nach 7:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B71 in Höhe dem Abzweig Rademoorweg. Eine Autofahrerin fuhr mit ihrem Pkw aus der Straße Rademoorweg auf die B71 auf und missachtete dabei die Vorfahrt der Busfahrerin, die von Bremerhaven in Richtung Bexhövede ...

mehr