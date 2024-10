Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Schwerer Verkehrsunfall mit Linienbus auf der B71 in Höhe Rademoorweg - Zwei Personen verletzt, eine davon schwer - Vollsperrung der B71

Cuxhaven (ots)

Loxstedt. Am Montagmorgen kam es kurz nach 7:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B71 in Höhe dem Abzweig Rademoorweg. Eine Autofahrerin fuhr mit ihrem Pkw aus der Straße Rademoorweg auf die B71 auf und missachtete dabei die Vorfahrt der Busfahrerin, die von Bremerhaven in Richtung Bexhövede fuhr.

Es kam zum Zusammenstoß zwischen den Fahrzeugen, woraufhin die 24-jährige mit ihrem Auto gegen zwei weitere Autos geschleudert wurde, die aus Bexhövede kamen. Die PKW-Fahrerin musste durch die Feuerwehr aus ihrem Fahrzeug befreit werden und erlitt schwere Verletzungen. Die Busfahrerin erlitt leichte Verletzungen. Beide Frauen wurden in umliegende Krankenhäuser gerbracht.

Alle Fahrzeuge werden derzeit durch Abschleppunternehmen geborgen. Die B71 ist aktuell noch voll gesperrt, es kommt weiter zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

