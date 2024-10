Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Polizeibericht aus dem Bereich Geestland

Cuxhaven (ots)

BAB 27/ Hagen im Bremischen - Unfall mit erheblichem Schaden auf der Autobahn und einer leicht verletzten Person

Am Samstagmorgen (12.10.2024), gegen 07:10 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn 27 kurz hinter dem Parkplatz Harmonie in Fahrtrichtung Cuxhaven. Dabei kam eine 30-jährige Beverstedterin aus Unachtsamkeit alleinbeteiligt mit ihrem Pkw Audi A3 von der Fahrbahn ab, prallte zunächst rechts gegen die Seitenschutzplanke, um dann nach einem weiteren Einschlag an der Mittelschutzplanke auf dem Überholfahrstreifen zum Stehen zu kommen. Die 30-Jährige verletzte sich leicht, benötigte aber keine ärztliche Behandlung. Es entstand erheblicher Sachschaden an den Schutzeinrichtungen der Fahrbahn in Höhe von ca. 2.000 Euro und wirtschaftlicher Totalschaden am Pkw in Höhe von ca. 5.000 Euro.

+++++

Geestland/Drangstedt - Polizeikontrolle deckt mehrere Verkehrsverstöße auf

Am Samstagmittag (12.10.2024), gegen 12:10 Uhr, führten Beamte des Polizeikommissariats Geestland im Bereich Drangstedt eine Schwerpunktmaßnahme in Sachen "Ablenkung im Straßenverkehr" durch. Dabei fiel ihnen ein 22-Jähriger Geestländer auf, der beim Führen seines Pkw Audi A3 ein Mobiltelefon während der Fahrt nutzte. Auf Anhaltesignale reagierte der Fahrzeugführer nur zögerlich. Im Rahmen der anschließenden anlassbezogenen Verkehrskontrolle stellten die geschulten Beamten außerdem Anzeichen für eine Beeinflussung durch Alkohol bzw. Betäubungsmittel fest. Beide Verdachtsmomente wurden durch entsprechende Vortests erhärtet, so dass in Verbindung mit den Beobachtungen zu Fahrverhalten und Verhalten des 22-Jährigen ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet wurde. Dem Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt. Die Weiterfahrt wurde dem nunmehr Beschuldigten untersagt.

