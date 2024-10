Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Zeugenaufruf nach illegalem Autorennen +++ Verkehrsunfälle im Südkreis +++ Falsche Mitarbeiter erbeuten Bargeld aus Wohnung

Cuxhaven (ots)

Zeugenaufruf: Am Sonntag, den 29.09.24, gegen 12:00 Uhr, kam es auf der A 27 zwischen den Anschlussstellen Hagen und Uthlede in Fahrtrichtung Bremen augenscheinlich zu einem nicht erlaubten Autorennen. Zwei Pkw der Marke BMW überholten mit hoher Geschwindigkeit mindestens einen Pkw illegal über den Standstreifen, wobei der eine dann im Anschluss direkt auf den Überholfahrstreifen wechselte. Geschädigte und Zeugen melden sich bitte beim Polizeikommissariat Geestland, Telefon 04743/9280.

BAB 27/Hagen im Bremischen

Verkehrsunfälle mit Verletzten Am gestrigen Donnerstag, 10.10.2024, kam es, gegen 08:53 Uhr, zu einem alleinbeteiligten Verkehrsunfall auf der BAB 27, zwischen den Anschlussstellen Hagen und Stotel. Eine 36-jährige Bremerin befuhr den Hauptfahrstreifen mit ihrem Mercedes und kam, aufgrund plötzlich einsetzenden Starkregens, ins Schleudern und kollidierte mit der Leitplanke. Hierbei verletzte sich die 36-Jährige leicht. Der Mercedes war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Zur Unfallaufnahme wurde der Hauptfahrstreifen zeitweise gesperrt. Es entsteht ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 15 890 EUR. Ebenfalls am gestrigen Donnerstag kam es, gegen 11:19 Uhr, zu einem weiteren Verkehrsunfall auf der BAB 27 zwischen den Anschlussstellen Schwanewede und Uthlede. Eine 42-jährige Bremen wechselte, nach einem Überholvorgang, mit ihrem Tesla vom Überholfahrstreifen auf den Hauptfahrstreifen und kam hierbei, ebenfalls aufgrund Starkregens, ins Schleudern und kollidierte mehrfach mit der Seitenschutzplanke. Während der Unfallaufnahme wurde zudem festgestellt, dass die Reifen des Tesla die Mindestprofiltiefe von 1,6 mm deutlich unterschritten hatten. Die 42-Jährige wurde leicht verletzt in ein naheliegendes Krankhaus verbracht. Der Tesla war nicht mehr fahrbereit. Es entsteht ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 26 000 EUR.

Geestland/Kührstedt

Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer Am 10.10.2024, gegen 15:41 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall mit einem alleinbeteiligten Motorradfahrer. Ein 33-jähriger Geestländer befuhr die Schulstraße in Geestland, OT Kührstedt. Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts verlor der 33-Jährige die Kontrolle über sein Motorrad der Marke Suzuki und stürzte. Hierbei wurde dieser schwer verletzt und einem Krankenhaus zugeführt. Lediglich am Motorrad entstand ein Schaden in Höhe von etwa 600 EUR.

Am Donnerstag, 10.10.2024, kam es gegen 13:00 Uhr in der Grandauerstraße zu einem Trickdiebstahl zum Nachteil einer 90-jährigen Dame aus Cuxhaven. Zwei männliche Personen gaben sich als Mitarbeiter einer Wohngesellschaft aus und betraten die Wohnung der Geschädigten. Nachdem die Personen die Fenster überprüft und die Wohnung verlassen hatten, stellte die betagte Dame das Fehlen ihrer Handtasche fest. Der Schaden betrug etwa 300 Euro. Ihre Polizei in Cuxhaven rät: Immer wieder gelingt es Unbekannten, unter einem Vorwand Wohnungen zu betreten und dort wertvolle Dinge oder Geld zu stehlen. Sie geben sich beispielsweise als Handwerker oder wie in diesem Fall als Wohngesellschaftsmitarbeiter aus.

Sprechen Sie unbedingt mit Ihren älteren Verwandten, Bekannten und/ oder Freunden über diese Betrugsmethode. Lassen Sie keine fremden Menschen in die Wohnung oder das Haus, sondern nur diejenigen, die Sie selbst bestellt haben oder die von Ihrer Hausverwaltung angekündigt wurden. Bitten Sie Unbekannte zu einem späteren Zeitpunkt wiederzukommen, wenn Sie nicht alleine sind und eine Vertrauensperson dabei ist. Verweigern Sie beim geringsten Zweifel den Zutritt und informieren Sie schnellstmöglich die Polizei unter der Notrufnummer 110 oder unter der Amstleitung der Polizeiinspektion Cuxhaven unter 04721 573 0.

