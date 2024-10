POL-CUX: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Cuxhaven (ots) - Wohngebäude brennt komplett aus - 3 Bewohner verletzt Hagen. In der Nacht von Samstag, 05.10.24, auf Sonntag, 06.10.24, geriet in Hagen, Ortsteil Lohe, ein Wohnhaus in Brand. Dabei wurden drei Bewohner des Hauses im Alter von 61, 55 und 12 Jahren verletzt. Sie wurden mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus gebracht. Das Wohngebäude wurde komplett zerstört. Die Brandursache ist noch ...

