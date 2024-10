Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Geschäftseinbruch ++ Verkehrsunfall mit Verletzter ++ Verkehrsunfallfluchten

Cuxhaven (ots)

Baumunfall - Fahrerin schwer verletzt

Beverstedt. Am Montagnachmittag, gegen 15 Uhr, kam es auf der B71 in Höhe Stemmermühlen zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 55-jährige aus Bremervörde schwer verletzt wurde. Die Frau war mit ihrem PKW auf dem Weg in Richtung Beverstedt, als sie aus ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam und der PKW mit einem Baum kollidierte. Die Fahrerin wurde in ein Krankenhaus gebracht, der PKW musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf etwa 4.500 Euro geschätzt.

++++++

Einbruch in Bäckerei

Hemmoor. Am vergangenen Wochenende sind unbekannte Täter in eine Bäckerei in der Otto-Peschel-Straße eingebrochen. Die Täter zerstörten eine Fensterscheibe an der Rückseite der Bäckerei und drangen in das Geschäft ein. Im Inneren wurde eine weitere Fensterscheibe zerstört, um in einen weiteren Raum zu gelangen. Entwendet wurde eine geringe Menge Bargeld. Der entstandene Sachschaden übersteigt das Diebesgut um ein Vielfaches.

++++++

Spiegelunfälle - Polizei sucht Zeugen

Landkreis Cuxhaven. Die Polizei Cuxhaven sucht bei gleich zwei sogenannten "Spiegelunfällen", bei denen der Unfallverursacher flüchtete, nach Zeugen. In Altenwalde ereignete sich der Unfall gegen 14.40 Uhr auf der Hauptstraße, Höhe Hausnummer 43. Ein weißer Sprinter mit Anhänger hatte im Vorbeifahren den Außenspiegel eines geparkten Paketauslieferers touchiert und dabei zerstört. Der zweite Unfall ereignete sich zwischen 14.15 Uhr und 16.45 Uhr in Bad Bederkesa. Hier hatte ein unbekanntes Fahrzeug auf der Gröpelinger Straße einen geparkten weißen Suzuki-PKW auf die gleiche Weise beschädigt. Zeugen die etwas zu einem dieser Unfälle sagen können, melden sich bitte bei der Polizei Cuxhaven unter 04721-5730 oder der Polizei Geestland unter 04743-9280.

++++++

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell