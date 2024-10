Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: 3 Verletzte bei Wohnhausbrand

Cuxhaven (ots)

Wohngebäude brennt komplett aus - 3 Bewohner verletzt

Hagen. In der Nacht von Samstag, 05.10.24, auf Sonntag, 06.10.24, geriet in Hagen, Ortsteil Lohe, ein Wohnhaus in Brand. Dabei wurden drei Bewohner des Hauses im Alter von 61, 55 und 12 Jahren verletzt. Sie wurden mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus gebracht. Das Wohngebäude wurde komplett zerstört. Die Brandursache ist noch nicht geklärt. Die Ermittler konnten den Brandort noch nicht betreten. Daher kann auch die Schadenssumme noch nicht beziffert werden.

