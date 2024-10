Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Polizeibericht für den Bereich Schiffdorf

Cuxhaven (ots)

Beverstedt - OT Wellen - Brand von hunderten Heuballen

Am Samstagmorgen, gegen 01:15 Uhr, kam es in Beverstedt-Wellen zu einem Brand von ca. 380 Heuballen die auf einem Feld gelagert wurden. Der entstandene Sachschaden wird auf 20.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Brandbekämpfung erfolgte durch die umliegenden Feuerwehren. Am Samstagmittag kam es noch zu teilweise massiven Sichtbehinderung durch Rauch.

