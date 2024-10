Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Brand einer Scheune mit hohem Schaden +++ Berauscht Unfall herbeigeführt +++ In den Gegenverkehr gefahren und Unfall verursacht

Cuxhaven (ots)

Loxstedt. Brand einer Scheune

In der Ortschaft Donnern geriet am Donnertsagabend zwischen 20:15 Uhr und 21:00 Uhr eine Scheune mit Lagerhalle einschließlich der darin deponierten Objekte (u.a. Pkw, Wohnmobil, Boot und hochwertige Werkzeuge) in Vollbrand. Das brandbetroffene Objekt ist durch das Feuer vollständig zerstört worden. Personen oder Tiere kamen nicht zu Schaden. Der Schaden wird zurzeit auf ca. 300.000 Euro geschätzt. Aufgrund anhaltender Löscharbeiten ist eine Spurensuche am Brandort noch nicht möglich gewesen. Die Brandursachenermittlung dauert an.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Loxstedt/BAB27. Am Donnerstagabend (03.10.2024), gegen 17:42 Uhr, verließ ein 58-jähriger Loxstedter mit seinem Pkw Mercedes-Benz ML die BAB27 an der Anschlussstelle Stotel, nachdem er zuvor in Richtung Bremen unterwegs war. An der Einmündung zur Bundesstraße 437 wollte er in Richtung Stotel abbiegen. Zwei Beamte des Polizeikommissariats Geestlands beobachten die Szenerie von ihrem Funkstreifenwagen aus. Dem 58-Jährigen gelang das Abbiegemanöver nicht, denn er prallte mit seinem Pkw gegen das Verkehrszeichen 222 auf der Verkehrsinsel. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme zeigte der Loxstedter dann auch Ausfallerscheinungen, so dass der Verdacht einer Beeinflussung und somit einer zumindest relativen Fahruntüchtigkeit bei dem 58-Jährigen bestand. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet, eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde sichergestellt. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wird von Mischkonsum verschiedener Substanzen ausgegangen. Es entstand Sachsachaden am Verkehrszeichen und Pkw im niedrigen vierstelligen Euro-Bereich.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Wurster Nordseeküste/Dorum. Am Donnerstagabend (03.10.2024), gegen 18:15 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 69, der Blickhausener Landstraße. Eine 51-Jährige aus der Gemeinde Wurster Nordseeküste fuhr mit ihrem Pkw Ford Focus in Richtung Dorum-Neufeld, als sie aus bisher unbekannter Ursache in den Gegenverkehr geriet. Dort prallte sie mit dem Leichtkraftrad Yamaha eines 70-jährigen Geestländers zusammen. Letzterer verletzte sich infolge des Zusammenpralls schwer und musste in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht werden. Lebensgefahr bestand aber glücklicherweise nicht. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Die Unfallverursacherin muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung verantworten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell