Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Polizeibericht aus dem Bereich Hemmoor

Cuxhaven (ots)

Hemmoor/ Wingst - Traktor mit Überbreite

Bereits am Freitag, den 04.10.2024, gegen 16:45 Uhr, kontrollierten die Beamten der Polizei Hemmoor einen Traktor auf der Kreisstraße 21, in Wingst. Das Fahrzeug wies durch ein an der Fahrzeugfront montiertes Schild sowie installierter Zwillingsbereifung eine Gesamtbreite von über vier Metern auf. Dies überstieg die Sonderregelung für landwirtschaftliche Fahrzeuge deutlich und sorgte dafür, dass das Fahrzeug für die Fahrt große Teile der Gegenfahrspur nutzen musste. Eine Weiterfahrt des Fahrzeuges wurde bis zur Demontage der Anbauteile untersagt. Gegen den Fahrer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Hemmoor/ Hechthausen - Unter Alkoholeinfluss unterwegs

Am 06.10.2024, gegen 00:20 Uhr, befuhr ein 42jähriger mit seinem PKW Ford die Hauptstraße in Hechthausen. Das Fahrzeug fiel den Beamten auf, da es trotz der Dunkelheit ohne eingeschaltete Beleuchtung unterwegs gewesen war. Eine Überprüfung des Fahrzeugführers ergab, dass dieser unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 0,5 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Der Fahrzeugführer hat mit einem Bußgeld sowie einem Fahrverbot zu rechnen.

