POL-CUX: Polizeibericht aus dem Bereich Geestland

Geestland/ zw. Fickmühlen und Neuenwalde - Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person auf der Landesstraße 119

Am Samstag, den 05.10.2024, gegen 18:43 Uhr, ereignete sich auf der L119 zwischen Fickmühlen und Neuenwalde ein Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person. Die 21-jährige Fahrzeugführerin aus Bremerhaven kommt mit ihrem Honda Accord Sedan, aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. In Folge dessen kollidiert sie mit einem Baum und überschlägt sich daraufhin. Die Fahrzeugführerin wird schwerverletzt in ein Krankenhaus verbracht. Der Gesamtschaden wird auf ungefähr 15.000 Euro geschätzt.

Stotel/ BAB 27 - Fahren unter Einfluss

Am Samstagabend (05.10.2024), gegen 22:05 Uhr, wurde durch einen aufmerksamen Verkehrsteilnehmer, ein Pkw auf der Bundesautobahn 27 in Fahrtrichtung Cuxhaven gemeldet, welcher eine auffällige Fahrweise aufwies. Daraufhin kontrollierten Beamte des Polizeikommissariats Geestland den Pkw samt des 51-jährigen Fahrzeugführers. Im Rahmen der Verkehrskontrolle ergaben sich Verdachtsmomente, dass der Fahrzeugführer unter Einfluss seinen Pkw im öffentlichen Verkehrsraum führte. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht der geschulten Beamten. Dieser ergab einen Wert von 1,6 Promille. Des Weiteren reagierte ein Drogenvortest positiv auf THC und Kokain. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt. Ebenfalls wurde gegen den Fahrzeugführer ein Strafverfahren wegen der Fahrt unter Einfluss von berauschenden Mitteln eingeleitet.

