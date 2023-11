Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Walsheim - Bei Auffahrunfall verletzt

Walsheim

Am 20.11.2023 befuhr gegen 08:00 Uhr eine 42-jährige Citroen-Fahrerin die L516 bei Walsheim in Fahrtrichtung Edenkoben. Aufgrund eines abbiegenden vorausfahrenden Peugeot-Fahrers musste die 42-Jährige bremsen. Dies erkannte ein nachfolgender 55-jähriger Toyota-Fahrer zu spät und fuhr auf die Citroen-Fahrerin auf. Beide wurden durch den Unfall leicht verletzt und wurden zur weiteren Behandlung mittels Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Beide Fahrzeuge mussten zudem abgeschleppt werden. Die Gesamtschadenhöhe beträgt circa 9000 Euro. Bis zum Eintreffen des Abschleppunternehmens musste der Verkehr durch die Polizei geregelt werden. Der Toyota-Fahrer wird sich nun in einem Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten müssen.

