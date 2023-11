Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Körperverletzung - Zeugen gesucht

Bad Bergzabern (ots)

Am 20.11.2023 gegen 18:30 Uhr wurde der Polizeiinspektion Bad Bergzabern eine Körperverletzung im Bereich der Altenbergschule gemeldet. Aufgrund einer Meinungsverschiedenheiten kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 40-jährigen Beschuldigten und dem 27-jährigen Geschädigten. Der beschuldigte Fußgänger habe unvermittelt auf den Geschädigten eingeschlagen, sodass dieser zu Boden ging. Anschließend habe dieser noch auf den Geschädigten eingeschlagen und getreten. Nachdem durch einen Zeugen die Polizei informiert wurde, flüchtete der Täter zu Fuß. Im Rahmen der Fahndung konnte der Beschuldigte in seiner Wohnung festgestellt und widerstandlos festgenommen werden. Der Geschädigte wurde zur weiteren Untersuchung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Zeugen, welche den Vorfall beobachteten, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343/93340 oder per Mail unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

