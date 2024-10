Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Wildunfall ++ Einbruch in Lagerhalle ++ erneut Fahren ohne Fahrerlaubnis ++ Flüchtlingsunterkunft nach Rauchentwicklung unbewohnbar

Cuxhaven (ots)

Wildunfall - landwirtschaftliche Maschine rutscht von der Fahrbahn

Beverstedt. Am Mittwoch, 09.10.2024, kam es gegen 20.50 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Wehldorfer Straße. Ein Gespann aus Trecker und sogenannter Scheibenegge kollidierte mit einem Reh. Der Führer des Gespannes, ein 55-jähriger Beverstedter, versuchte noch auszuweichen. Dadurch rutschte die Scheibenegge in den Graben neben der Fahrbahn. Der entstandene Schaden wird auf ca. 10.000,- Euro geschätzt. Die aufwendige Bergung wird bei Tageslicht am Donnerstag durchgeführt. Da es sich um eine kleine Nebenstraße handelt werden keine Verkehrsbeeinträchtigungen entstehen.

++++++

Einbruch in Lagerhalle

Hemmoor. Unbekannte Täter sind am späten Abend des 09.10.24 in die Lagerhalle der Lebenshilfe Hemmoor eingebrochen. Die Täter überwanden erst den Zaun und brachen zwei PKW auf. Anschließend zerstörten sie eine Fensterscheibe und verschafften sich so Zutritt zu der Lagerhalle. Die Täter betraten zwar die Halle und sahen sich um, entwendeten jedoch nach bisherigem Kenntnisstand nichts. Der Sachschaden liegt bei über 1.000 Euro.

++++++

Fahren ohne Fahrerlaubnis

LK Cux / BAB 27. Gestern Nachmittag erwischte die Polizei Geestland zwei Autofahrer, die trotz entzogener Fahrerlaubnis mit Kraftfahrzeugen unterwegs waren. Gegen 16 Uhr kontrollierten die Beamten in Debstedt einen 24-jährigen Hemmoorer mit seinem BMW. Gegen ihn besteht zurzeit ein Fahrverbot. Gut eine Stunde später wurde auf der A27 im Bereich Hagen ein 34-jähriger Bremer mit seinem Transporter kontrolliert. Ihm war die Fahrerlaubnis vor einiger Zeit entzogen worden. Gegen beide Fahrer wurden Strafverfahren eingeleitet.

++++++

Rauchentwicklung in Wohnheim für Flüchtlinge

Schiffdorf. Am Donnerstagmorgen, 10.10.24, wurde kurz nach 8 Uhr eine starke Rauchentwicklung in einer Flüchtlingsunterkunft in Schiffdorf-Wehdel gemeldet. Polizei und Feuerwehr waren schnell vor Ort und konnten feststellen, dass es sich nicht um ein Feuer, sondern um Rauchentwicklung aus dem Bereich der Heizungsanlage handelte. In dem Haus wohnten 12 Personen. Alle konnten das Haus unverletzt verlassen. Mitarbeiter der Gemeinde Schiffdorf organisierten die Versorgung vor Ort und konnten den Bewohnern neue Unterkünfte anbieten. Laut Feuerwehr Schiffdorf war ein Öl-Rauchgemisch durch das gesamte Haus gezogen. Dadurch ist das Gebäude zurzeit nicht bewohnbar. Polizei und Feuerwehr suchen jetzt mit Fachleuten nach der Ursache für den Defekt. Zurzeit gibt es keinen Hinweis auf Fremdverschulden. Die Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden.

++++++

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell