Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Löffingen: Versuchter Pkw-Aufbruch

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Gemeinde Löffingen;]

Am Sonntag, den 16.06.2024, gegen 23:55 Uhr wurden zwei männliche Personen dabei beobachtet, wie diese sich an Fahrzeugen, welche in der Hebelstraße geparkt waren, zu schaffen machten. Als diese von einem Passanten angesprochen wurden, verließen sie fluchtartig die Örtlichkeit und rannten in Richtung Reichberg davon.

Da die beiden Täter noch vor der eigentlichen Tatausübung entdeckt wurden, entstand glücklicherweise kein Diebstahl- bzw. Sachschaden.

Bei den Tätern handelte es sich um zwei männliche Personen, welche sich in ausländischer Sprache unterhielten.

Der Polizeiposten Löffingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen des Vorfalles, sich unter der Telefonnummer 07651/93360 zu melden.

