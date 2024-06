POL-FR: Maulburg: E-Bikerin stürzt und verletzt sich schwer

Freiburg (ots) - Eine Fahrradfahrerin hat sich bei einem Sturz am Dienstagabend, 18.06.2024, kurz nach 20:00 Uhr, in der Hauptstraße von Unterlauchringen schwer verletzt. Die 24-jährige war aus bislang unbekannter Ursache, jedoch alleinbeteiligt zu Fall gekommen. Die Verletzte wurde vom verständigten Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrrad entstand geringer Sachschaden. Medienrückfragen ...

