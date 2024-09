POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 27.09.2024.

Peine (ots) - Gegen 09:00 Uhr am 26.09. erhielt die Polizei in Peine eine Meldung über eine verdächtige Person in der Bodenstedtschule in Peine. Auch wenn es keine Hinweise auf eine konkrete Gefahr gab, wurden starke Polizeikräfte zur Schule entsandt. Nachdem zunächst der unmittelbare Bereich um die Schule und auch einige anliegende Straßen abgesperrt wurde, ist ...

mehr